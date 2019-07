LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE A ORAN : Saisie de 40 kg de kif et arrestation de 4 individus

Agissant sur information, les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants et de produits psychotropes relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, ont réussi une importante opération de neutralisation de quatre individus et la saisie de 40 kilogrammes de résine de cannabis. Les opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants se succèdent et ce avec des saisies de différentes quantités de drogues et de psychotropes lors d’opérations menées par les brigades de polices et de gendarmerie nationale à travers l’ensemble des sûretés urbaines et brigades de gendarmerie couvrant de larges périmètres de la wilaya et ses communes. L’opération menée ces derniers jours concerne, un groupe de 4 individus âgés entre 24 et 41 ans qui ont été arrêtés suite à des informations parvenues aux éléments de police sur les activités suspectes d’un individu versé dans la commercialisation de résine de cannabis. Une opération de surveillance est alors mise en place et un premier individu fut arrêté à bord de son véhicule à l’intersection de l’ENSET dans la partie ouest de la ville sur la route menant à Es Sénia. La fouille du véhicule permettra aux enquêteurs la découverte de pas moins de 397 plaquettes de Kif traité d’un poids de 40 kilogrammes. La marchandise était soigneusement dissimulée à l’intérieur d’un deuxième réservoir pour carburant pour tenter de tromper les contrôles. Par la suite et avec la saisie de 5 téléphones portables, deux autres complices sont arrêtés. Après un élargissement des compétences, les enquêteurs de la police judiciaire parviendront à neutraliser le quatrième complice dans une wilaya limitrophe. 20 millions de centimes et 425 euros ont été saisis. Tous les mis en cause présentés devant le magistrat instructeur près du tribunal de la daïra d'Oran, ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.