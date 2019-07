LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE : 12 individus arrêtés au mois de juin

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en particulier le phénomène de la drogue dans le territoire de la wilaya, la police judiciaire de la sûreté urbaine a procédé à l'arrestation de plusieurs personnes au cours du mois de juin 2019, impliquées dans des affaires de possession de drogue, Il s’agit de : BZ, âgé de 19 ans, résidant à Mostaganem, arrêté lors d’un contrôle au niveau du rond point de Sidi Medjdoub alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule, en sa possession une quantité de drogue de 0,07 g. Après sa présentation devant le procureur de la République prés de la cour de Mostaganem, il a été condamné à une amende de 30 000 dinars, de WK, âgé de 38 ans, en sa possession une quantité de drogue de 0,21 g, lors d'une patrouille de police près du quartier Micheler, alors qu'il était en moto, a été condamné à une amende de 30 000 dinars, après sa présentation au tribunal, de HAB, un habitant de Mostaganem âgé de 19 ans, surpris dans un jardin en sa possession une quantité de drogue de 0,33 g de kif traité, il a été condamné à une amende de 20 000 da, de M. 31 ans, de la wilaya de Mascara, en sa possession, une quantité de drogue de 0,05 g de kif traité, alors qu'il se trouvait dans le jardin de Mostaland. Il a été condamné à deux mois de prison non exécutés et à une amende de 20 000 da, M., âgé de 18 ans et résidant à Mostaganem, en sa possession 0,04 g de kif traité , alors qu'il se trouvait au jardin de Mostaland, il a été condamné à une amende de 20 000 da, H, 38 ans résidant à Batna, en sa possession une quantité de drogue, 1,44 g, il a été condamné à une amende de 20 000 da, de B, âgé de 32 ans, arrêté dans un point de contrôle au rond point de Sidi Medjdoub à bord d'un véhicule en sa possession, une quantité de drogue de 0,10 g de kif traité, il a été condamné à une amende de 30 000 dinars , de RI, âgé de 21 ans, impliqué dans la vente de substances de psychotropes et de drogues à d'autres personnes dans une cafétéria près de la résidence universitaire où il détenait, 9 comprimés de psychotropes de marque Erika. Après sa présentation devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, il lui a été infligé une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assortie d’une amende financière de 50 000 dinars et BA, âgé de 27 ans de Mostaganem, en sa possession une quantité de drogue de 0,29 g de kif traité au niveau de Mostaland, il a été condamné à une amende de 20 000 da. En plus de trois autres personnes qui ont été arrêtées en leur possession une quantité de kif traité au parc Mostaland, l’un d’eux réside à Oran, a-t-on ajouté.