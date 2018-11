LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Un dangereux terroriste abattu à Mila

L’opération de ratissage du maquis de Grarem dans la wilaya de Mila a pris fin, le lundi dernier. Des sources sécuritaires confirment l’élimination d’un « dangereux terroriste » dans cette offensive de l’ANP. En effet, les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) ont abattu, lundi 19 novembre, un « dangereux terroriste » lors d’une opération antiterroriste menée dans la wilaya de Mila. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone d’Ouled Mohamed, commune de Grarem, wilaya de Mila/5e RM, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a abattu, le 19 novembre 2018, un (01) dangereux terroriste », a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Cette opération a permis la saisie d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et deux (02) chargeurs de munitions, précise le communiqué.