LUTTE CONTRE LE TERRORISME TRANSFRONTALIER : Un programme de travail algéro-tunisien

L’Algérie et la Tunisie œuvrent à mettre à exécution un programme de développement pour "affronter les défis de la phase actuelle et assurer la stabilité et la sécurité des deux pays en luttant avec fermeté contre le terrorisme transfrontalier", a affirmé samedi dans la commune de Sakiet Sidi Youcef (Tunisie) le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni. Le ministre a indiqué que le Président de la République Abdelmadjid Teboune et son homologue tunisien Kaïs Saïd "ont entamé un départ renouvelé selon une nouvelle vision pour la mise en œuvre de plusieurs programmes de développement commun visant à améliorer le niveau de vie des deux peuples et promouvoir la relation entre les deux pays en la hissant à un niveau de partenariat stratégique global et durable au service de l’intérêt commun des deux pays", a indiqué le ministre dans son allocution prononcée à la maison d’hôtes de la commune, à l’occasion du 62ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef (8 février 1958), en présence du ministre tunisien de l’Environnement et du Développement local, Mokhtar Hammami, et des walis de Souk Ahras (Algérie) et de Kef (Tunisie), M. Zitouni a considéré que la célébration du 62ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youcef "constitue une opportunité pour faire le point sur la situation actuelle, prospecter l’avenir commun dans l’intérêt des deux peuples pour relever le défi de la sécurité et du développement, en saisissant les opportunités multiples offertes par les économies des deux pays dans les divers domaines.