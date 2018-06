LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Reddition de 3 terroristes à Tamanrasset

Trois terroristes se sont rendus le samedi 23 Juin 2018 aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts de qualité fournis par les forces de l'Armée Nationale Populaire, visant à faire régner la sécurité et la quiétude dans l’ensemble du territoire national, trois (03) terroristes se sont rendus, le matin du 23 juin 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6ème Région militaire", a précisé la même source. "Il s’agit en l’occurrence des dénommés: "Ghedir Mohamed Tarek", dit "Abou Ali" qui a rallié les groupes terroristes en 2014, de "Messous Miloud", dit "Abou Saïd" qui a rallié les groupes terroristes en 2015, et de "Gharbi Belkacem", dit "Abou Fatima Al-Zahraa", qui a rallié les groupes terroristes en 2015", souligne le MDN.L’opération "a permis, également, de récupérer trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et neuf (09) chargeurs garnis. Ainsi, le bilan des terroristes qui se sont rendus dans cette Région, depuis le début du mois en cours, s’élève à onze (11) terroristes et la récupération de onze (11) armes à feu et une quantité de munitions", a noté le communiqué.