LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Reddition d’une famille de terroriste

La famille d’un terroriste qui a rallié les maquis en 1998 s’est rendue, le jeudi 26 avril, aux autorités dans la région de Jijel, a annoncé, hier le vendredi, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Grâce aux efforts continus de l’Armée nationale populaire, la famille du terroriste « F. Salah » qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, s’est rendue, le jeudi 26 avril 2018, aux autorités militaires à Jijel en e Région Militaire. La famille se compose de l’épouse du terroriste, de son fils, le terroriste « F. Oussama », d’un autre fils et de cinq (05) filles, dont une mère de deux nourrissons”, précise le MDN. Après exploitation des renseignements, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs et une quantité de munition ont été récupérés et deux casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites à El-Milia”, ajoute le MDN.