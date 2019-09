LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Reddition d’un terroriste à Tamanrasset

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l’armée nationale populaire, un terroriste s’est rendu, le samedi 07 septembre 2019, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6ème Région militaire. Il s’agit du dénommé ‘’Ouled El-Cheikh Bey’’, dit ‘’Abdelouahed’’, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d’un (01) lance-roquettes RPG-2, ainsi que de trois (03) roquettes et trois (03) charges propulsives pour lance-roquettes RPG-2.Ces résultats réitèrent, encore une fois, l’efficacité de l’approche adoptée par le haut commandement de l’armée Nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national. Depuis, cette lutte si efficace ne cesse de se distinguer au fil des jours, par l’arrestation de ces égarés, la destruction de multiples caches et la saisie d’armes et de munitions à travers le territoire national.