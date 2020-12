LUTTE CONTRE LE TERRORISME : L’Algérie pour les concertations africaines

Dans son allocution lors des travaux de cette session, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a mis l'accent sur l'importance de "consolider la concertation afin d'éradiquer l'extrémisme violent, lutter contre le terrorisme et assécher les sources de son financement". Il a relevé, dans ce cadre, que "l'Algérie prend acte, avec une grande préoccupation, de la poursuite des transferts, au profit de groupes terroristes, de fonds colossaux au titre de rançons pour la libération des otages. Une démarche qui sape nos efforts de lutte antiterroriste". Le Premier ministre a mis en avant l'importance d'oeuvrer à la "concrétisation des décisions onusiennes relatives à l'embargo sur les armes dans les zones de conflits, la reconstruction des capacités nationales pour sécuriser les stocks d'armes et de munitions et la lutte contre le trafic illicite des armes légères et de petit calibre". Et d'appeler, par la même, au traitement des causes des "menaces sécuritaires et conflits, essentiellement la marginalisation, la pauvreté, la privation, et l'absence de perspective réelles de développement", et ce "partant de l'importance du triptyque paix, sécurité et développement". Il affirmé, à cet égard, le soutien de l'Algérie aux "efforts visant le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le Sahel à travers le renforcement des capacités nationales des pays concernés, dans le cadre de la coopération bilatérale ou les mécanismes multilatérales, à l'instar du Comité d'Etats majors opérationnels conjoints (CEMOC) ou l'Unité de fusion et de liaison (UFL)". Dans le même contexte, M. Djerad a expliqué que "le partenariat de l'UA avec l'ONU et d'autres partenaires a donné des résultats concrets dans la gestion de nombreux conflits et de leur atténuation dans le cadre du principe +Solutions africaines aux problèmes africains+", affirmant, par là même, que "mettre un terme définitif aux conflits dans notre continent demeure l'objectif escompté". A l'approche de la date symbolique que nous avons retenue pour le bilan de nos efforts en vue de faire taire les armes à travers notre continent, "l'Algérie est favorable à la recommandation de prorogation de ces délais de 10 années supplémentaires, avec une évaluation périodique biannuelle, en vue de maintenir la dynamique de notre action collective visant à permettre à l'Afrique de vivre dans la paix et la sécurité".