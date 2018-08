LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Destruction d’un abri contenant une bombe artisanale

Une cache contenant une bombe de confection artisanale a été détruite lundi à Ain Defla par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a indiqué le mardi 07 Aout 2018 le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 6 août 2018 à Ain Defla (1ère Région militaire) une cache contenant une (1) bombe de confection artisanale, des vivres et d’autres objets", précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire "a saisi, à Bordj Badji Mokhtar (6eme région militaire), neuf (9) groupes électrogènes et cinq (5) marteaux piqueurs." En outre, et à El-Oued (4e région militaire ), un autre détachement de l’ANP "a arrêté un (1) contrebandier à bord d’un camion chargé de vingt (20) quintaux de tabac".D'autre part, des Garde-côtes "ont intercepté, à Oran (2eme région militaire ), 29.25 kg de kif traité", alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale "ont arrêté, à Mascara (2e RM), un (1) contrebandier en possession de (326) unités de différentes boissons". Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en échec, à Oran (2e RM), des tentatives d’émigration clandestines de (22) personnes à bord d’embarcations de construction artisanale", alors que des Garde-frontières "ont appréhendé à Tlemcen, seize (16) immigrants clandestins de différentes nationalités", a rapporté également le communiqué.