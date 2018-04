LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Découverte et destruction de 6 bombes artisanales

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, à Batna six (06) bombes de confection artisanale, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée à Batna/5 RM, le 12 avril 2018, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit six (06) bombes de confection artisanale», a précisé la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l’Armée nationale populaire ont mis en échec, à Tébessa, Souk Ahras et El Tarf/5 RM, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s’élevant à 12.737 litres, tandis qu’un autre détachement a intercepté, à In Guezzam/6 RM, 0,36 tonnes de denrées alimentaires», a t-il ajouté.