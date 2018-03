LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Découverte de 31 bombes ‘’artisanales’’

Les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) ont découvert le dimanche dernier, 31 bombes de confection artisanale dans la wilaya de Bouira, indique aujourd’hui un communiqué du ministère de la Défense nationale. En ce sens, le communique a indiqué que :“Un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, le 04 mars 2018, 31 bombes de confection artisanale, suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira/1ère RM”, indique le communiqué. Par ailleurs, d’autres détachements ont détruit, à Tizi Ouzou/1èreRM et Batna/5°RM, quatre casemates pour terroristes, contenant des vivres, précise le même communiqué, selon lequel une quantité de munitions a été récupérée .