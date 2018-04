LUTTE CONTRE LE TERRORISME : Capture d’un terroriste armé

Un terroriste, en possession d’une arme à feu et d’une quantité de munitions, a été capturé samedi à Bouira par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. La même source précise que «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée, nationale populaire a capturé, le 7 avril 2018 à Bouira (1ère Région militaire), le terroriste dénommé B. Zakaria, en possession d’une arme à feu et d’une quantité de munition», ajoutant que le terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2014.