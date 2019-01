LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 57 terroristes neutralisés et 132 redditions en 2018

Le Ministère de la Défense Nationale (MDN) a dressé, hier le mardi 1er Janvier 2019, le bilan de la lutte contre le terrorisme durant l'année 2018. Dans un communiqué rendu public, le MDN fait état de l'élimination de 32 terroristes, de l'arrestation 25 autres et de la reddition de 132 autres en plus de la neutralisation de 170 individus membres de réseaux de soutien aux groupes armés terroristes. Auxquels s'ajoute la reddition de 22 membres des familles de terroristes aux autorités militaires dans différentes régions du pays, notamment au Sud. Durant la même période de référence, le MDN rappelle que 499 caches terroristes ont été découvertes, le démantèlement de 8 ateliers de fabrication d'explosifs, la récupération de 707 pièces d'armement (231 kalachnikov, 388 fusils, 25 pistoles, 48 mitrailleurs et 15 lance-roquettes), la saisie de 399 chargeurs, 52 chaines de munitions et 94.764 balles de différents calibres, 42 grenades, 143 charges propulsives, 160 détonateurs, 457 capsules pour explosifs et 498 obus. Les éléments de l'Armée Nationale Populaire ont également procédé en 2018 à la destruction de 512 bombes de confection artisanale, 61 mines, 32 téléphones piégés, 2224.2 Kg de matières explosives et 1659.87 Kg de produits chimiques servant à la fabrication des explosifs, selon la même source.