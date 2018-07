LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 4 terroristes abattus et 1 capturé

4 terroristes ont été abattus, le lundi 30 juillet 2018, lors d’un violent accrochage à Besi, dans la daïra d’Azzaba, située dans la wilaya de Skikda, a annoncé un communiqué du ministère de la défense nationale. Trois (03) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un (01) fusil semi-automatique de type Simonov et six (06) chargeurs garnis de munitions, ont été récupérés, selon la même source. Malheureusement, on déplore, selon le site d’information TSA, sept victimes parmi les éléments de l’ANP, qui ont été acheminés vers l’hôpital d’Azzaba. Le média a ajouté encore que plusieurs autres militaires ont été blessés dont certains dans un état jugé sérieux. Les militaires menaient une opération de ratissage dans cette zone lorsqu’un violent accrochage a éclaté avec un groupe composé de 15 à 20 terroristes, selon les sources du journal électronique. La riposte des militaires a permis d’éliminer quatre terroristes. Un cinquième a été capturé vivant. Des armes et des munitions ont été récupérées. L’opération s’est poursuivi toute la soirée. D’importants renforts de l’armée, avec notamment des hélicoptères ont été acheminés vers la zone de combats.