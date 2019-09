LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 4 bombes de confection artisanale détruites

Quatre (4) bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites mercredi à Collo dans la wilaya de Skikda par un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de fouille et de recherche, menée près de la commune Oued-Zhour à Collo (5ème Région militaire), un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit le 04 septembre 2019, quatre (04) bombes de confection artisanale », note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP « a saisi, à Bordj Badji Mokhtar(6e RM), un (1) véhicule tout terrain, (1400) litres de carburants ainsi que trois (3) sacs de mélange de pierres et d’or brut », ajoute le communiqué.