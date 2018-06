LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 3 terroristes armés arrêtés à Djelfa

Trois « criminels » munis d’armes de guerre, notamment des Kalachnikovs ont été arrêtés le mercredi 13 juin par un détachement de l’ANP dans une embuscade près de la commune de Faidh El Botma dans la wilaya de Djelfa. Un détachement de l’ANP a arrêté mercredi trois criminels en possession de Kalachnikovs, a indiqué le MDN dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté, le 13 juin suite à une embuscade tendue près de la commune de Faidh El-Botma à Djelfa, trois criminels en possession de deux pistolets mitrailleurs de type kalachnikov et une quantité de munitions », précise le MDN.