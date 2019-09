LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 3 éléments de soutien aux terroristes arrêtés

Une cache de munitions contenant (19) obus de calibre 100 mm a été découverte jeudi dernier près des frontières de Tamanrasset, par un détachement de l’Armée nationale populaire, tandis que d’autres détachements ont appréhendé, à Boumerdes et Khenchela, trois éléments de soutien aux groupes terroristes, a indiqué vendredi 06 Septembre 2019 un communiqué du ministère de la défense nationale. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 5 septembre 2019, lors d’une patrouille de recherche et de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset/6e Région militaire, une cache de munitions contenant (19) obus de calibre 100 mm, tandis que d’autres détachements ont appréhendé, trois (3) éléments de soutien à Boumerdes/ 1ère RM et Khenchela/5ème RM », a précisé la même source. D’un autre côté, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, « trois (3) individus à bord d’un véhicule tout terrain chargé de (2,17) tonnes de denrées alimentaires », alors que des détachements combinés de l’ANP, ont mis en échec des tentatives de contrebande de « (12.522) litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf / 5ème RM ».