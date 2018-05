LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 3 éléments de soutien aux terroristes arrêtés

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) lundi à Médéa et Khenchela, tandis que huit casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites à Batna, a indiqué, hier le mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont appréhendé, le 07 mai 2018 à Médéa (1ère RM) et Khenchela (5ème RM), trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit huit (8) casemates pour terroristes et cinq (5) bombes de confection artisanale à Batna (5ème RM)", précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP "a arrêté, à Ouargla (4ème RM), un (1) narcotrafiquant et saisi une importante quantité de kif traité s'élevant à 325 kilogrammes et deux (2) véhicules, tandis que trente 30 quintaux de tabac ont été saisis à El Oued (4ème RM)", note la même source. D'autre part, un détachement combiné de l'ANP "a saisi à In Guezzam (6ème RM), quatre (4) groupes électrogènes, cinq (5) marteaux piqueurs, un (1) détecteur de métaux, 1,5 kilogrammes de TNT, 30 détonateurs, ainsi que des outils de détonations, alors que 22 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen (2ème RM)", ajoute le communiqué.