LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 2 éléments de soutien au terroristes arrêtés

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, dimanche à Batna, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le lundi dernier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a appréhendé, le 1 avril 2018 à Batna (5e Région militaire), deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes », précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP « a saisi, à In Guezzam (6e RM), un (1) véhicule, (5) moules de TNT, (20) capsules, (8) mètres de cordon détonateur et une (1) paire de jumelles ».D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières « ont intercepté (32) immigrants clandestins de différentes nationalités à Saïda et Tlemcen (2e RM) », rapporte également le communiqué.