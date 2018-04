LUTTE CONTRE LE TERRORISME : 10 caches de terroristes, découvertes

Une cache, contenant dix (10) obus pour mortier, a été découverte le vendredi dernier à Tarat, dans la wilaya d'Illizi, alors que neuf (09) autres caches pour terroristes ont été découvertes à El Milia (Jijel) par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 27 avril 2018, près de la bande frontalière dans la zone de Tarat à Illizi (4ème Région militaire), une cache contenant dix (10) obus pour mortier de calibre 81mm», précise le communiqué. D'autre part, un détachement de l'ANP « a découvert neuf caches pour terroristes dans la zone de Chaabet Azzrout à El Milia (5ème Région militaire), contenant des outils de détonation, des téléphones portables, des puces téléphoniques, une cellule photovoltaïque en plus d'une quantité de denrées alimentaires, des vêtements et divers autres objets», ajoute la même source.