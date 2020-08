LUTTE CONTRE LE SQUAT DES PLAGES A ORAN : La gendarmerie saisit tables, chaises et parasols

La lutte contre cette pratique se poursuit à travers les 33 plages autorisées à la baignade dans la wilaya d’Oran. Les gendarmes ont, depuis l'ouverture des plages , saisi des dizaines de chaises, de parasols et de tables, que des individus louaient à des prix élevés aux nombreux estivants. Ces cas ont été relevés à Bouisville, Bousfer plage, Marsat El Hadjadj et El Ançor. Aux Andalouses, les gendarmes ont arrêté trois individus pour avoir transformé une voie d’accès en aire de stationnement. Le ministre de l’Intérieur avait instruit les walis pour garantir l’accès gratuit aux plages et combattre ce phénomène qui continue à pénaliser plusieurs familles. Au niveau de la plage de Coralès, les gendarmes ont saisi des tables et des parasols dont le propriétaire n’avait pas d’autorisation. Durant cette même période, 47 motocyclettes ont été mises en fourrière à Ain Turck, alors que des décisions sont en cours d’application pour le placement de 237 autres véhicules à la fourrière. Concernant le contrôle des commerces, lesdits services de sécurité, ont procédé à l’établissement de 27 décisions de fermeture, pour exercice du commerce durant la période de confinement, et non-respect des mesures liée à l’absence des conditions d’hygiène et de prévention sanitaire.