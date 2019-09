LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE : Le ministère de la Santé rappelle les mesures à prendre

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé ce dimanche aux citoyens les mesures à prendre pour contribuer à la prévention et la lutte contre la prolifération du moustique tigre, tout en assurant qu' « aucun cas de maladie transmissible » par ce moustique n’a été enregistré en Algérie. « Chaque citoyen en modifiant son comportement et en adoptant des gestes simples et peu contraignants peut participer à la lutte contre la prolifération des moustiques et l’introduction de virus », indique le ministère de la Santé dans un communiqué. Ces gestes consistent à « supprimer les eaux stagnantes qui favorisent la reproduction du moustique autour des domiciles, changer l’eau des vases plusieurs fois par semaine, vérifier le bon écoulement des gouttières, supprimer les pneus usagers et tout autre objet pouvant se remplir d’eau et couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes et bassins) avec un voile ou un tissu ». Le ministère de la Santé a rappelé aussi qu’un dispositif de surveillance et de lutte contre les arboviroses (maladies infectieuses) transmises par le moustique tigre -de son nom scientifique Aedes albopictus- a été diffusé sous forme d’instruction ministérielle à l’ensemble des 48 directions de la santé et de la population le 8 juillet 2019 à l’effet de le mettre en œuvre. Il a rappelé également avoir dès 2013 mis en place un comité d’experts chargés de la prévention et de la lutte contre les arboviroses, qui a pour mission, notamment, la veille sanitaire à travers l’évaluation des risques, la prévention et la lutte contre les arboviroses.