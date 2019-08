LUTTE CONTRE LE KYSTE HYDATIQUE : Une caravane de sensibilisation sillonne les communes

A trois jours de l'Aid El Adha, l’établissement public de santé de proximité de Mostaganem organise depuis mardi dernier en collaboration avec le mouvement associatif, les scouts musulmans et les services agricoles ( l'inspection vétérinaire ), une caravane itinérante de sensibilisation contre le kyste hydatique, qui sillonne depuis les communes de l'ouest de la wilaya, ainsi que quelques plages du littoral, en vue de sensibiliser le maximum de citoyens sur les méfaits de ce mal causé par un ver qui parasite les viscères du mouton. L'inauguration officielle de cette campagne d'un fort intérêt général, portant sur la sensibilisation contre le kyste hydatique a été effectuée mardi dernier à la polyclinique d'Ain Nouissy, en présence des autorités locales (la chef de daïra et le président de l'APC d'Ain Nouissy), le directeur de l'EPSP ainsi que le docteur Nefoussi. Notons la participation massive du mouvement associatif ( El Islah wel El Irchad), les scouts musulmans, ainsi que d'autres membres de la société civile qui ont tenu à prêter main forte à la réussite totale de cette manifestation de santé publique, dont la caravane itinérante sillonne les communes d'Ain Nouissy, de Fornaka, d'El Hassiane, de Hassi Mameche, de Mazagran , de Mostaganem, ainsi que de quelques plages du littoral dans le but de sensibiliser les citoyens sur les méfaits forts nuisibles du kyste hydatique. Lors de l'inauguration, l'allocution de l'imam a été fort distinguée, de par la référence à plusieurs versets du Coran et autres hadiths du prophète Mohamed (QSSSL), incitant le musulman à prendre tant de précautions pour se nourrir et à mieux se protéger contre les divers maux résultant de l'absence de règles d’hygiène au cours de l'alimentation. Notons également la distribution de dépliants aux citoyens présents sur les lieux de la rencontre et autres lieux publics, effectuée par les jeunes scouts et les éléments d'El Islah wel El Irchad. Après son séjour à Ain Nouissy, la caravane composée de la clinique mobile, d'ambulances quitta le lieu pour se déplacer vers une seconde destination, afin de sensibiliser d'autres citoyens.