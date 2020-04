LUTTE CONTRE LE COVID : Les dons numéraires ont atteint les 230 milliards de centimes

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a affirmé, à Alger, que la valeur des dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre le COVID-19 ont atteint, jusqu'à lundi, à quelque 230 milliards de centimes et près de 1 million de dollars". "Les dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre le COVID-19 s'élevaient, jusqu'à lundi, à quelque 230 milliards de centimes et près de 1 million de dollars", a précisé Belaïd Mohand Oussaïd lors d'une conférence de presse. "Par souci de transparence et d'honnêteté dans l'Algérie Nouvelle et afin de barrer la route à toute mauvaise interprétation de la part de ceux, habitués à pêcher en eaux troubles, je vous informe qu’une commission composée du Croissant rouge algérien (CRA) et des représentants de la société civile, sera mise en place sous la supervision du Premier ministre, après la fin de cette pandémie, a-t-il ajouté. Cette commission "aura pour mission de présenter des propositions au Président de la République sur les modalités de distribution de ces dons à qui droit, impactés par la pandémie", a précisé le porte-parole officiel de la présidence de la République.