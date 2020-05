LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Vers l’obligation du port de masque

En marge de sa visite dans la wilaya de Sétif, le ministre Benbouzid a précisé que «Des efforts sont déployés sans relâche pour fournir les masques chirurgicaux en quantité suffisante dans toutes les wilayas du pays» « Il y a véritablement un manque de masques depuis le début de la crise du Covid-19, mais néanmoins ils seront bientôt disponibles en quantité suffisante », a souligné le ministre non sans réitérer son appel aux citoyens à veiller à appliquer les gestes barrières contre le Coronavirus. Le ministre a affirmé que le port du masque dans la rue et dans les lieux publics demeure à l’heure actuelle, le meilleur moyen de limiter les risques de propagation du Covid-19. Le ministre de la Santé a également fait savoir que « la situation épidémiologique est stable, qu’il s’agisse des nouveaux cas ou bien du nombre de décès », précisant que « l’augmentation du nombre de cas positifs au Covid-19 s’explique par la hausse du nombre de centres de dépistage qui s’élève à 26 à travers tout le pays ». Il a par ailleurs assuré que tout le corps médical était totalement mobilisé pour lutter contre cette épidémie. Par ailleurs, dix-neuf (19) décès dus au coronavirus ont été enregistrés parmi le personnel médical et paramédical depuis l’apparition de cette épidémie en Algérie, a révélé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdarahmane Benbouzid. Le ministre, a valorisé les efforts déployés par les blouses blanches pour faire face à cette pandémie. Il a, à l’occasion, relevé l’importance du respect des directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’agissant du volet de la démobilisation de certaines catégories de travailleurs, notamment les femmes enceintes, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19).