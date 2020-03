LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Une large opération de désinfection des EHU d'Alger

Une large opération de désinfection des différents établissements hospitalo-universitaires (EHU) d'Alger a été lancée par les agents de la Protection civile de la wilaya en coordination avec l'Association nationale des vétérinaires, dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), a indiqué samedi le chargé de l'information à la Direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah. Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant Ben Khalfallah a expliqué que cette opération, lancée samedi, ciblera l'ensemble des EHU de la capitale qui bénéficieront d'une désinfection profonde de leurs différentes structures, précisant que le coup d'envoi de cette opération sera donné au niveau de l'EHU, Lamine Debaghine (ex Maillot). L'initiative, organisée en coordination avec l'Association nationale des vétérinaires, devra cibler progressivement (du 28 au 31 mars) les services,d'urgence de l'EHU Mustapha Pacha à la commune de Sidi M'hamed, l'EHU Bachir Mentouri à Kouba puis l'EHU Salim Zemirli à El Harrach, a ajouté M. Ben Khalfallah. Tous les moyens ont été mobilisés pour la désinfection des différents services d'urgences et médicaux dans le souci de renforcer la prévention contre le nouveau Coronavirus, a-t-il rappelé. Le lieutenant Ben Khalfallah a fait état, dans le même cadre, d'opérations similaires auxquelles participent les éléments de la Protection civile, ciblant notamment les quartiers, les maisons de retraite et les places publiques, et ce dans le cadre des mesures visant la protection de la santé et la sécurité des citoyens contre le nouveau Coronavirus.