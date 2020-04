LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Réception prochaine de 420 000 boites de chloroquine

Le ministre délégué à l’Industrie Pharmaceutique, Lotfi Djamel benbahmed, a révélé que plus de 120 000 boites de chloroquine sont fabriqués localement. Le même responsable a confirmé que plus de 420 000 boites de médicaments à base d’hydroxychloroquine seront disponibles d’ici quelques jours dans le cadre du protocole de soin des patients atteints par le coronavirus. En outre, le ministre a ajouté: « Nous avons actuellement 215 000 kits de dépistage du coronavirus utilisés par l’Institut Pasteur, et il existe une usine locale qui a lancé la fabrication de kits de dépistage rapides pour le coronavirus prochainement. Benbahmed a également souligné que le Chef de l’état a donné des orientations très claires pour que l’ensemble des moyens de l’Algérie soient focalisés pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens dans la lutte contre le coronavirus. En Outre, plus d’un million de tests de dépistage rapide du coronavirus seront produits localement dans les prochaines semaines par une usine nationale dans la région de Lakhdaria (Bouira), a déclaré lundi le ministre délégué à l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.