LUTTE CONTRE LE COVID 19 MASCARA : Des bienfaiteurs font don d'un appareil "PCR"

Attendant qu'un certificat de conformité soit délivré par l'Institut Pasteur d'Alger, des bienfaiteurs ont fait don d'un appareil de détection de l'infection du covid-19 aux services de la santé, apprend-on de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Mascara. Cet appareil conçu spécialement pour les analyses "réaction en chaîne par polymérase" (PCR), avait été placé dans un laboratoire de l'université "Mustapha Stambouli» de Mascara, où des techniciens relevant de la direction de la santé et de la population et leurs collègues de l'université, se chargeront de sa mise en service, une fois ledit certificat de conformité délivré. Le nouvel appareil, évalué à 15 millions de dinars, permettra de réaliser environ 100 analyses par jour, avec des résultats obtenus le même jour.