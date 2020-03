LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Les parlementaires du FLN décide de contribuer financièrement

Les députés et sénateurs du parti du Front de libération nationale (FLN) ont décidé de contribuer financièrement à l'effort national déployé par l'Etat face au nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi un communiqué de la formation politique. "Les membres du parti du Front de libération nationale (FLN) des deux chambres du Parlement ont décidé, par consensus entre le Secrétaire général du parti par intérim et les chefs des groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale (APN) et au Conseil de la nation, de contribuer financièrement à l'effort national déployé par l'Etat face à l'épreuve de l'épidémie de Covid-19 à laquelle l'Algérie est confrontée", précise le communiqué. "Cette modeste initiative des parlementaires, qui vient compléter les efforts consentis par les élus du parti au niveau local, fait suite à la décision de la direction du FLN de mobiliser tous les militants et de contribuer positivement à la lutte contre cette épidémie par tous les moyens possibles", ajoute la même source. L'initiative s'inscrit également dans le cadre de "l'action de solidarité nationale, qui reflète les valeurs d'entraide entre les Algériens qui n'hésitent pas, surtout en période d'adversité, à contribuer à l'élan de solidarité nationale et humanitaire, comme en témoignent les campagnes de nettoyage, de désinfection et de sensibilisation et les aides en faveur des familles dans le besoin", souligne le communiqué. Dans cette conjoncture difficile, "les Algériennes et Algériens doivent resserrer leurs rangs, mobiliser toutes leurs énergies et soutenir les efforts concrets déployés par l'Etat pour faire face à l'épidémie et protéger le pays contre les risques qu'elle fait peser sur la santé publique et la sécurité nationale", poursuit la même source.