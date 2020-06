LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Les kits de dépistage produits en Algérie déclarés conformes

La même source a fait savoir que « En date du 15 juin 2020, une analyse sur site des trois lots de validation a été effectuée en présence d’experts de l’Agence National des Produits Pharmaceutiques. Un rapport d’évaluation a été établi à cet effet et les trois lots ont été déclarés conformes ». Pour rappel, Vital Care a procédé au lancement de la fabrication des trois lots de validation en date du 11 mai 2020 et le dossier pour l’homologation de ces tests a été déposé le 08 juin 2020 à l’ANPP conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cela fait suite à l’obtention du laboratoire d’une extension de son autorisation d’exploitation conformément à la réglementation en vigueur en date du 28 avril 2020. « Sur cette base, la décision d’homologation de notre produit est en cours d’étude par l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, Il est entendu, qu’à sa discrétion, l’ANPP dispose du choix des centres de références pour validation de ces test », souligne le communiqué. Selon le laboratoire, avec la survenue de la pandémie du Covid-19, « Vital Care, société citoyenne, s’est inscrite dans le cadre du plan de lutte mise en place par les autorités de notre pays en proposant une intégration de processus de fabrication locale de tests sérologiques afin de renforcer les capacités de dépistage et d’enquêtes épidémiologiques et sécuriser la disponibilité de dispositifs de qualité dans un contexte de tension mondiale ». La démarche de Vital Care a été faite en parallèle avec celles de deux autres opérateurs nationaux dans le cadre de la production de ces tests sérologiques, est-il noté. D’autre part, le laboratoire local est revenu sur « certaines informations diffamatoires à l’encontre de Vitale Care, qui circulent malheureusement ces dernières heures à travers les réseaux sociaux et appellent à une mise au point ».