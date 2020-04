LUTTE CONTRE LE COVID 19 : Le ministre Chitour appelle les enseignants à s’impliquer

Le ministre de l’Enseignant supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour s’est adressé ce jeudi, au enseignants universitaires, leurs demandant de s’impliquer dans le combat que mène l’Algérie contre la pandémie de Coronavirus. En effet, d’après lui, les enseignants universitaires et les étudiants peuvent donner une aide précieuse en ce moment de crise sanitaire. « En ces heures difficiles de la vie de la nation confrontée à une baisse drastique de ses revenus pétroliers mais surtout à un danger implacable qu’est le coronavirus, je demande à toutes les enseignantes et à tous les enseignants, à toutes et à tous les chercheur(e)s permanent(e)s de se mobiliser pour mettre la ressource intellectuelle et de recherche au service de la lutte contre ce fléau », affirme le ministre. Cette action est multiforme, c’est d’abord la fabrication de produits nettoyants (gels), de masques, mais aussi de respirateurs voire de dispositifs permettant à des malades d’être pris en charge en même temps, précise la même source. « Je vous demande aussi d’être disponibles pour ce que vous pourrez apporter comme aide aux hôpitaux », note-t-il. Enfin, le ministre demande aux enseignants universitaires de ne pas oublier de dispenser des cours aux étudiants. « Je vous demande enfin, de ne pas oublier que l’autre apport déterminant, que vous pouvez offrir à votre pays, consiste en la mise en ligne, sur une plateforme ou tout autre dispositif, de votre enseignement en vous assurant, auprès de vos étudiant(e)s de la compréhension du cours qui pourra ce faisant, si vous le validez, servir comme base pour l’examen »