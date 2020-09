LUTTE CONTRE LE COVID-19 : La stratégie "gagnante" de l'Algérie saluée

Le magazine Afrique-Asie a salué, dans son dernier numéro, la stratégie "gagnante" menée par les pouvoirs publics en Algérie pour lutter contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), signalant que ce fléau inattendu est, grâce aux efforts consentis, en passe d'être vaincu. Dans son article, Philippe Tourel souligne que dès la localisation des premiers cas à Blida, où seize membres d’une même famille de cette ville, située à quelques encablures de la capitale, ont été contaminés par le coronavirus à la suite de contacts avec des ressortissants algériens résidants en France, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a "pris conscience de la gravité de la situation et mis, sans tarder, une stratégie de lutte globale contre ce fléau venu d’ailleurs". "Contrairement à certains pays occidentaux qui avaient tardé à réagir, payant une lourde facture à cette nonchalance et impréparation, l’Algérie s’y est attaquée frontalement sans perdre du temps dans des arguties et des débats stériles sur le choix des moyens", relève-t-il, rappelant que le Président Tebboune en personne, "suivant heure par heure l’évolution de cette pandémie (...), à la tête d’une cellule de crise, donnait les orientations à suivre, les mesures à prendre et les adaptations à y apporter selon l’évolution des courbes de la pandémie avec comme premier et unique souci de sauver les vies", note encore cette revue éditée à Paris, pour qui cette stratégie a "soulagé une population compréhensive et coopérative". Et le mensuel d'étayer ses propos en signalant que l’Algérie a commencé par fermer les écoles, lycées, universités et enceintes sportives, qualifiant cette expérience de "pionnière" dans ce domaine, en procédant, parallèlement, à l'instauration d'un confinement "efficace, intelligent, contraignant, mais qui a bénéficié de l’adhésion de la population".