LUTTE CONTRE LE COVID-19 : La DGSN contribue à la prise en charge des sans-abri

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) accompagne les initiatives de prise en charge des personnes sans-abris à travers l’ensemble du pays dans le cadre de son programme de contribution au renforcement des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi un communiqué de cet organe. "Dans le cadre de son programme de contribution au renforcement des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, la DGSN poursuit sa campagne humanitaire d’accompagnement des initiatives de pris en charge des sans-abris à travers tout le territoire national, et ce, en coordination avec les instances concernées à savoir, les Directions locales de l’action sociale et de solidarité, la Protection civile, le Croissant rouge algérien (CRA), les partenaires sociaux et les associations activant dans ce domaine", précise la même source. La DGSN indique, dans ce sens, que "les services de Police participent aux nombreuses opérations de solidarité et humanitaires organisées dans plusieurs wilayas du pays, à l'instar de Tissemsilt, Annaba, Sidi Bel Abbes et Oran, à travers la réservation de locaux dotés des équipements nécessaires pour préserver la dignité et la sécurité du citoyen, notamment la prise en charge sanitaire et la restauration et le soutien psychologique". Ces actions émanent de l(attachement de la DGSN à prendre toutes les mesures arrêtées par les pouvoirs publics en matière de prévention contre la propagation du Covid-19 et à veiller à l'application des mesures en vigueur relatives au confinement total et partiel, tout en accompagnant les opérations de fourniture d'aides nécessaires au citoyen", a conclu la même source.