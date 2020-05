LUTTE CONTRE LE COVID-19 : L’équipe d'experts chinois achève sa mission en Algérie

L'équipe d'experts médicaux chinois a achevé, jeudi, leur mission après avoir séjourné pendant deux semaines en Algérie dans le cadre de la coopération algéro-chinoise dans la lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19). Composée de 20 experts spécialisés dans la lutte contre le Covid-19, l'équipe chinoise, qui a quitté aujourd'hui l'Algérie, a effectué plusieurs visites dans des hôpitaux du pays, a-t-on appris auprès de la délégation chinoise qui a expliqué que ces visites ont été l'occasion de partager les expériences des deux pays en ce qui concerne notamment les méthodes de traitement et de soins des maladies liées au coronavirus. Le séjour des experts chinois en Algérie, depuis le 14 mai, avait pour objectif également de travailler avec leurs homologues algériens afin d'aider le pays à circonscrire cette pandémie. Le responsable de l'équipe d'experts médicaux chinois de lutte contre le covid-19, Zhou Lin, avait déclaré la veille que la situation épidémiologique relative au coronavirus est "stable et maîtrisée en Algérie, grâce aux mesures prises notamment par le président de la République, le Premier ministre et le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus". Il avait, toutefois, souligné, la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives contre le coronavirus notamment les conditions d’hygiène et la distanciation sociale. Sur un éventuel retour à la vie normale dans le pays, l'expert chinois avait fait savoir que son équipe "a transmis une correspondance contenant son avis à leur ambassade en Algérie qui la transmettra, à son tour, au ministère de la Santé et au Comité scientifique".