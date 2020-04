LUTTE CONTRE LE COVID-19 : L’armée dévoile son plan

En effet, le directeur central de la santé militaire de l’ANP a expliqué que « Au niveau des hôpitaux militaires, nous avons installé des caméras thermiques, et dès que quelqu’un a de la fièvre il est signalé et isolé, qu’il s’agisse d’un civil ou d’un militaire, pour un examen approfondi. Des caméras thermiques sont installées au niveau de l’hôpital central (Ain Naâdja), au niveau des hôpitaux régionaux d’Oran et de Constantine, ainsi que l’hôpital spécialisé de Staouéli ». Le même responsable a ajouté qu’il y a un médecin généraliste au niveau des unités de l’armée qui « contrôle les éléments, dès qu’il remarque une fièvre, une toux ou un malaise grippal, il oriente le malade vers l’hôpital régional, où il est pris en charge par des spécialistes en infectiologie qui lui passent une radiographie des poumons. Dans le cas où le malade présente des signes positifs, il est immédiatement hospitalisé et placé en confinement à l’hôpital en attendant les résultats du dépistage. Si les résultats sont positifs, on commence le traitement ». «Les capacités de réanimation au niveau national et au sein de l’armée sont limitées tant en nombre de lits, de réanimateurs que de médecins réanimateurs », a-t-il souligné, ajoutant que ils ne peuvent pas soigner des centaines de malades. « Ce n’est pas possible. Dans les pays développés qui disposent de plus de moyens que nous, on a vu qu’ils sont dépassés dans leurs capacités de réanimation par le nombre important de malades », a-t-il dit.