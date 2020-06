LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Intensification des contrôles à Sétif

Les services de la sûreté de la wilaya de Sétif intensifient leur présence sur le terrain ces derniers jours pour sensibiliser les citoyens au port du masque protecteur et les inciter à respecter les mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, a-t-on constaté. Les éléments de la sûreté de la wilaya multiplient les sorties dans toutes les régions de la wilaya, ciblant notamment les marchés et les grands espaces commerciaux, afin de sensibiliser les citoyens au port des bavettes et de veiller à la stricte application des mesures de protection contre l’épidémie du coronavirus. Le chargé de communication de la police de Sétif, le commissaire Abdelouaheb Aissani, a indiqué à l’APS que les services de sûreté de la wilaya "ont soigneusement étudié la répartition de leurs éléments sur l’ensemble de leur territoire de compétence pour veiller à la stricte application des mesures préventives contre le Covid-19 et verbaliser les contrevenants au confinement sanitaire." Au cours des opérations de contrôle, a-t-il dit, il a été établi 2488 contraventions pour non port de bavette et ce en application du décret exécutif n 20-127 du 20 mai 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus et rendant obligatoire le port de celui-ci.