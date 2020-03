LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Chorfi appelle au respect des règles de prévention

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Chorfi a appelé jeudi les citoyens au respect des règles de prévention recommandées sur les plans sanitaire, officiel et doctrinal, a indiqué un communiqué de cette instance. Saluant ceux qui ont toujours veillé à prémunir le pays de tout ce qui menace son unité et son intégrité et qui l’ont prouvé notamment lors des élections du 12 décembre 2019, M. Chorfi a souligné que "le confinement devient un devoir et un impératif pour préserver notre santé et celle de nos enfants et de nos proches". Il a appelé, à ce titre, à «renouer avec nos traditions authentiques de coopération et de solidarité », ajoutant que notre histoire proche témoigne de nos hautes qualités humaines, à l’instar de mai 1945 et de janvier 1957 et 1964, des dates, a-t-il dit, qui ont inscrit les plus belles images de la fraternité algéro-algérienne ». Aujourd’hui, nous devons tous ajouter à l’histoire cette page de solidarité, à la gloire de nos aïeux pour être les dignes successeurs, a-t-il conclut.