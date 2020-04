LUTTE CONTRE LE COVID-19 : Belhimer réaffirme l'attachement de l’Etat à préserver la santé publique

Intervenant en marge du point de presse quotidien consacré à la présentation de l’évolution de la situation pandémique du COVID-19 par le Comité de suivi de ce virus, M. Belhimer a déclaré à la presse que depuis l’installation de ce comité, "5 points essentiels ont été relevés dans la guerre contre la pandémie de coronavirus". Il s'agit principalement, détaille le ministre, de "la mobilisation par l’Etat de tous les moyens humains et matériels nécessaires, ce qui dénote son attachement à la protection de la santé publique et des citoyens contre cette pandémie depuis janvier". Il est question aussi "du rôle pivot de l’Armée nationale populaire (ANP) dans l’acheminement, en peu de temps, des matériels et équipements de lutte contre ce virus, de l’élévation du niveau de sensibilisation auprès de la société et du respect des mesures préventives. Le ministre s’est félicité de "la contribution des médias dans la valorisation du rôle des agents de la santé, de la protection civile et des corps de sécurité, loin des Fake news qui ont sali les réseaux sociaux". Le porte parole du Gouvernement a exprimé, à cette occasion, "la grande reconnaissance" que voue l’Algérie à la Chine à travers le caractère prioritaire accordée par cette dernière en matière de remise des matériels et équipements de lutte contre ce virus en dépit "des pressions que connaît la scène internationale". Quatre-vingt-sept (87) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 13 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2070 et celui des décès à 326, alors que les cas de rémission s’élèvent à 691, avait indiqué le porte parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.