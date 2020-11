LUTTE CONTRE LE COVID 19 A TISSEMSILT : Nouvelles mesures de soutien et plan de relance

Les différents responsables de la wilaya, le mouvement associatif et les forces vives de la wilaya ont procédé ces derniers jours notamment avec la montée en flèche de la pandémie du Coronavirus à un redéploiement total de leurs membres dont l’ensemble s’est senti concerné. Ils se sont sacrifiés sur plus d’un front et parfois au dépend de leur santé, pour lutter contre la pandémie de la Covid 19, un travail qui visiblement s’est concrétisé depuis déjà deux jours sur le terrain. Selon les initiateurs, le travail est réparti en deux volets, dont le premier consistait à la sensibilisation avec les autres partenaires dont les services de la gendarmerie et la police., la campagne d’affichage et de distribution de prospectus sur les recommandations à suivre après cette deuxième vague, afin de limiter la propagation du coronavirus, l’accompagnement des personnes qui ont besoin d’aide en leur garantissant des prestations chez eux avec parfois la réquisition des véhicules étatiques pour prodiguer l’assistance ou même pour distribuer les gels et les masques (bavettes) aux citoyens. Dans le volet de la désinfection et au cours de ces derniers jours, des membres plus actifs avaient procédé à l’arrosage de produits désinfectants un peu partout qui par des camions et autres tracteurs citernes qui à l’aide d’arroseurs portables sur le dos, ils ont sillonné les rues et les quartiers et continuent d’assister la population de la wilaya dans le cadre de l'opération ‘’restez chez vous.’’ Enfin, il est à rappeler que ces opérations ont été conduites par les responsables de la wilaya dont pas moins de dix directions avec la participation d’autres partenaires sociaux.