LUTTE CONTRE LE COVID-19 A TISSEMSILT : Le personnel de l’éducation fait don d'une journée de leur salaire

Les fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale tout paliers confondus dans la wilaya de Tissemsilt ont convenu de faire un don d’une journée chacun de leurs salaires et ce, dans le cadre de la contribution des personnels des établissements scolaires aux efforts nationaux visant à amortir les répercussions de la crise sanitaire sur le front social, suite à la pandémie du nouveau Coronavirus, indique la directrice de l’éducation de la wilaya dans un communiqué. La même source affirme qu’à la date du 23/avril, 4733 fonctionnaires ont été inscrits et avaient adhéré à cette opération sur les 7824 que compte la direction de l’éducation de la wilaya, un taux d’adhésion de 61% lequel est envisagé toucher quelque six mille signataires avec un taux de 75 %. Dans ce même contexte de solidarité, la direction a pu distribuer quelque 10422 couffins alimentaires sur les enfants diminués. Enfin, la même source conclue que Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de l’élan de solidarité des différentes structures algériennes des deux secteurs public et privé ainsi que les instances et directions envers les établissements de santé et de recherche nationaux afin de contribuer au financement des dispositifs de prévention contre cette pandémie mortelle.