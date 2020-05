LUTTE CONTRE LE COVID-19 A ORAN : Les prix des masques varient entre 60 et 100 DA l'unité

Alors que le port du masque sanitaire est désormais obligatoire dans le cadre de nouvelles mesures visant à enrayer la pandémie de Covid-19, la disponibilité et le prix inquiètent de plus en plus les citoyens., surtout avec la nouvelle procédure des amendes de 10.000 Da qui seront infligés à toutes personnes survenu par les éléments des services sécuritaires sans masques seront sanctionnés pour les délits de non respect aux mesures préventives du COVID19. Toujours est-il que le prix des masques a été plafonné à 40 DA, malheureusement ce dernier se vend à plus de 80 DA chez les pharmaciens à Oran. Mais ces derniers s’en lavent les mains, puisque selon le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) cette hausse des prix ne vient pas d’eux. « J’ai décidé de ne pas vendre les masques car son prix a augmenté dépassant 80 Da l’unité. Alors que son prix a été plafonné à 40 DA, ce sont les grossistes qui ont augmenté les prix entre 60 et 70 DA l’unité », témoigne un adhérent du Snapo. Donc a en croire ce dernier, le problème des prix résident chez les grossistes qui ont augmenté les prix. A cet effet le président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi a indiqué ce dimanche que le prix réel du masque de protection ne doit pas dépasser les 15 DA.Dans une déclaration à la Radio nationale, le président de l’APOCE estime que le port du masque de protection est une obligation compte tenu de l’évolution de l’épidémie du coronavirus dans le pays. Cependant, « le prix du masque ne doit pas dépasser les 15 DA », souligne-t-il. Zebdi a insisté sur la nécessité d’organiser les comportements du consommateur en ce temps de crise sanitaire que traverse le pays. Il ajoute dans ce sens que l’engagement du citoyen au respect des mesures est un devoir national. Rappelons que le prix du masque de protection a été plafonné en Algérie, par le ministère de la Santé, à 40 DA l’unité.