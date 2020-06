LUTTE CONTRE LE COVID 19 A MOSTAGANEM : Le port du masque de protection négligé

Malgré que la prévention constitue, pour l’heure, la meilleure des armes pour lutter contre la pandémie du Covid-19, de nombreux mostaganemois ne semblent pas convaincus de la nécessité de se protéger et surtout protéger les autres de la pandémie, au grand désarroi d’un corps médical constamment sur le front dans cette lutte. En effet, le masque de prévention, devenu pourtant obligatoire, ne constitue visiblement pas l’accessoire le plus prisé des Mostaganemois ou du moins, d’un certain nombre d’entre eux. Une visite en ville vous laisse constater par vous-même une population divisée. Il y a des citoyens qui sont disciplinés, alors que d’autres, malheureusement encore nombreux, font fi des recommandations liées aux mesures préventives. A la rue, dans certains espaces publics, commerces et autres lieux publics, il est loisible de constater que ce moyen de protection devenu obligatoire qu’est le masque, est souvent négligé. A titre d’exemple : Sofiane (34 ans) trouve, lui, que lorsqu’il fait chaud, le masque est étouffant et l’empêche de respirer convenablement. Il assure avoir essayé d’en porter avant d’y renoncer au bout de quelques heures car la compression sur le nez et la bouche devient insupportable notamment, en ces derniers temps de chaleur. D’autres encore, affirment que la distanciation entre les personnes est l’unique moyen de se protéger. Face à cette situation, les professionnels de la santé indiquent que les inconvénients liés au port du masque sont mineurs par rapport à l’enjeu de santé publique étant très important.