LUTTE CONTRE LE COVID-19 A MASCARA : Alliance entre l’ADE, la commune et le croissant rouge

Ne dit-on pas que de la crise naît la vigueur? Il parait que cette citation va comme un gant aux agents des services de l'Algérienne des eaux de Mascara dans leur lutte contre la propagation du virus corona. C'est ainsi qu'ils se sont mis à fabriquer de grandes quantités de désinfectant pour les mains, au profit de l'établissement et de ses employés, en plus d'un tunnel désinfectant placé à l'entrée principale de l'administration., nous dira son directeur monsieur Abdennour Sahraoui, qui ajoute qu'il a été aussi question d'achat par ses services, de tissu pour en coudre des masques, les stériliser au niveau du laboratoire de l'ADE, pour en faire bénéficier ses agents par la suite. Pour sa part, les services de la commune de Mascara ont réussi à fabriquer 1500 litres de gel désinfectant pour les mains et à les distribuer aux différents établissements de santé ainsi qu'aux différents services qui s'attellent à la lutte contre le virus corona. De son coté aussi, le Croissant Rouge Algérien ne ménage aucun effort pour participer aux grandes opérations en distribuant des bavettes aux citoyens et aux automobilistes, en les sensibilisant à se soumettre à l'obligation de les porter.