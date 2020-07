LUTTE CONTRE LE COVID 19 A MASCARA : 2 milliards pour la réalisation d'un laboratoire d’analyses

La commission d'économie et des finances de l'assemblée populaire de la wilaya de Mascara a alloué un montant de 2 milliards de centimes dans le projet du budget supplémentaire de la wilaya pour l'année 2020 pour créer un laboratoire de wilaya pour les analyses PCR, pour la confirmation de l'infection du coronavirus, selon le P/APW, Docteur Brahmi Habib. Le montant alloué, servira, selon le même responsable, pour l'acquisition d'équipements de laboratoire de haute précision, afin de créer un laboratoire de wilaya pour les analyses du covid-19, et éviter le transfert d'échantillons de patients potentiels atteints de cette épidémie dans la wilaya de Mascara vers d'autres wilayas, pour analyse, sans parler du retard des résultats et la prise en charge des patients en fonction de ces résultats. D'autre part, dans le cadre du même projet de budget de wilaya, une couverture financière de 3 milliards de centimes devrait être allouée pour l'acquisition d'équipements et de vêtements médicaux, de matériel d'analyse et de divers équipements de protection, tels que des masques médicaux et des vêtements de protection, destinés aux établissements de santé, aux agents de nettoyage et de désinfection et aux agents de l'administration locale. En revanche, un montant supplémentaire de 3 milliards de centimes sera alloué dans le budget, pour permettre d’acquérir un nombre supplémentaire d’ambulances pour renforcer les établissements de santé de la wilaya, et faciliter le transport des patients en cas d’urgence. Pour sa part, le vice-président Bachir Skanderi a déclaré que la commission des finances et du budget de l'APW a décidé de donner un caractère urgent au projet du budget de la wilaya, et d'orienter la plupart de ses allocations pour soutenir la lutte contre l'épidémie du Corona et les secteurs qui participent à cet effort en fournissant les différents dispositifs médicaux et la protection nécessaire, pour renforcer les capacités du secteur de la santé, qui bénéficiaient auparavant d'un nombre important de respirateurs, d'appareils de filtration des reins et d'autres équipements. Il convient de noter que le projet du budget supplémentaire sera présenté pour examen et approbation dans sa forme finale par les membres du conseil dans sa session extraordinaire dans les prochains jours.