LUTTE CONTRE LE COVID-19 : 157 bus pour le transport des personnels de la santé

Dans une déclaration à l’APS, le chargé de l’information de l’ETUSA, Hassane Abbès a fait savoir que 157 bus, gérés par 1000 employés entre chauffeurs et contrôleurs, ont été mis à la disposition des personnels de 35 établissements hospitaliers, ainsi que de ceux de l’institut Pasteur-Algérie (IPA) et de l’Institut national de Santé publique (INSP). Pour les établissements hospitaliers de Mustapha Pacha, Bachir Mentouri de Kouba et El Hadi Flici d’EL Kettar, l’ETUSA leur a consacré 9 bus disponibles 24H/24. A cet effet, les personnels de la santé publique se sont dits satisfaits de la mise à disposition, par les autorités publiques, de bus de l’ETUSA durant la période du confinement, en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19, regrettant, en revanche, quelques lacunes à ce sujet. L’administrateur à l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha Pacha, Abdelmalek Aoun, a indiqué, pour sa part, que la mise à disposition du transport au profit des personnels de la santé avait contribué à assurer la continuité du service, en dépit “de certaines lacunes enregistrées liées notamment à l’organisation de l’emploi du temps des travailleurs des établissements hospitaliers d’Alger, des lacunes prises en charge rapidement par l’Etusa, dès le début du confinement et l’arrêt des activités des transports publics. L’entreprise a pris en charge le transport des personnels des EHU à travers le territoire d’Alger ainsi que ceux relevant de l’IPA et de l’INSP, ce qui leur a permis de rejoindre leurs postes de travail sans problème, durant la période du confinement, a-t-il ajouté. Dans le cadre de la solidarité intersectorielle, le ministère de l’habitat a mobilisé 3 mini-bus pour le transport des travailleurs des EHU du même territoire, résidant à Aïn Taya, Rouïba et Zéralda, a souligné M. Moussaoui.