LUTTE CONTRE LE CORRONAVIRUS A MOSTAGANEM : Le protocole de prévention dans tous ses états

Au vu du dispositif du protocole viral et son action sur le terrain, le kit de prélèvement est déjà en stock depuis plus 2 mois avec date de péremption fixé à juin 2021. Notons que la wilaya de Mostaganem située à l’ouest du pays est une frontière importante avec l’Europe (Valence), dotée d’une gare maritime à grande affluence, durant toute l’année, avec deux rotations de ferry par semaine. Tous les passagers qui arrivent à la gare maritime sont contrôlés par camera thermique et dès qu’il y a un cas suspect, l’équipe de prévention le prend en charge immédiatement au niveau de la structure sanitaire installée sur place. Celui-ci est ensuite évacué par ambulance réquisitionnée spécifiquement en ce sens, avec toutes les précautions anti-contagion prévues selon le protocole viral mis en place par la DSP avec la coopération de la protection civile. D’un autre côté, tous les passagers auront une traçabilité effective et bien précise sur la base du manifeste du ferry et de la PAF qui enregistre leur entrée sur le territoire. Ceci dit, les agents de la DSP de Mostaganem transmettent les coordonnées du voyageur à la DSP et l’adresse de son lieu de résidence pour être éventuellement contacté à tout moment au cas où une personne ayant voyagé dans le même bateau, développe des symptômes viraux. Aussi, l’armateur du bateau doit présenter un certificat de mise à jour de l’exemption sanitaire avec la traçabilité de ses escales des 10 derniers ports d’accostage (certificat de constatation sanitaire) avant même son entrée à la gare maritime. Par ailleurs, concernant le malade ayant pris la fuite à partir de Boufarik, puis appréhendé à Mostaganem par la police et hospitalisé à l’hôpital psychiatrique, on apprend que toutes les étapes du protocole épidémiologique ont été actionnées stade par stade dès les premières heures de la suspicion de la contamination (2 heures du matin). En premier lieu, confinement du malade et isolement des 2 équipes d’intervention (police et sapeurs pompiers). L’ambulance du transport et l’endroit de l’évacuation du malade furent complètement désinfectés avec suivi journalier des agents en isolement à leurs domiciles. Ils ne présentent aucun symptôme à l’heure actuelle et tout cela a pu être réalisé efficacement grâce à l’anticipation et le déclenchement du protocole viral à temps, car tant qu’on n’est pas immunisé, le virus circulera.