LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Vers la production de 200 000 tests de dépistage rapide

L’Algérie a entamé officiellement la production de kits de tests rapides de détection du coronavirus Covid-19, a indiqué la télévision nationale. C’est une co-production entre une société jordanienne, une société canadienne et une société algérienne sise à Baba Ali à Alger. En effet, l'Algérie va entamer la production de kits de dépistage rapide du Coronavirus avec un premier volume de 200 000 unités/semaine permettant des résultats en 15 minutes, a annoncé lundi le ministre délégué chargé de la production pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Implantée à Baba Ali (Ouest d'Alger), l'usine de production de ces kits permettra, en plus des résultats en un temps record, de diagnostiquer des cas de contamination de sujets asymptomatiques. L’Algérie devient ainsi le premier pays du Maghreb à produire ce genre de tests et le deuxième en Afrique, après l’Afrique du Sud. Ces tests seront produits à une cadence de 200 000 unités par semaine, par une société algérienne sise à Baba Ali (Alger) en partenariat avec des sociétés canadiennes et jordaniennes, a expliqué Lotfi Benbahmed. La nouvelle usine de Baba Ali permettra désormais à l'Algérie d'atteindre une certaine autonomie en matière de dépistage et de traitement de la pandémie.