LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Pourquoi la prolongation du confinement dans 29 wilayas ?

La levée totale du confinement à domicile concerne les 19 wilayas suivantes: Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda, Jijel, Mostaganem, Tebessa, Tlemcen, Ain Temouchent, El Tarf, TiziOuzou, Ain Defla, et Mila, précise la même source. Le Gouvernement a également décidé de prolonger le confinement avec l’aménagement des horaires de cette mesure dans 29 wilayas. L'adaptation des horaires de confinement à domicile de 20h00 au lendemain à 05h00 du matin concerne les 29 wilayas suivantes: Boumerdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El Oued, ajoute le communiqué. Ces mesures entreront en vigueur dimanche le 14 juin 2020.Pour rappel, le Président de la République, AbdelmadjidTebboune a présidé, samedi matin, une réunion du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, cette réunion a été "consacrée à l'évaluation de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 dans le pays, et l'examen de l'approche scientifique à adopter pour un déconfinement progressif suivant la situation dans chaque wilaya. L'examen d'une éventuelle réouverture de l'espace aérien et des frontières terrestres et maritimes a été reporté à début juillet". A cette occasion, les membres du Comité ont exprimé leur étonnement quant aux "déclarations de la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dans lesquelles elle a manipulé les données quotidiennes du comité scientifique concernant les cas de contamination en Algérie", précise le communiqué. Le Comité scientifique a "démenti en bloc les conclusions de la Directrice régionale", qualifiant sa position de "dépassement de ses prérogatives, qui pourrait être mû par des considérations sélectives, rejetées dans le fond et en la forme". A l'issue de la réunion, le Président de la République a installé les professeurs Kamel Senhadji à la tête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Smail Mesbah au poste de vice-président de l'Agence et Elias Zerhouni, Conseiller spécial à l'Agence nationale de sécurité sanitaire"composée de personnalités scientifiques et d'experts hautement qualifiés".