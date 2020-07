LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Les imams s’impliquent à Oran

Les imams de la wilaya d’Oran , à l’instar des autres associations, organismes et société civile ,se sont mobilisés dans la lutte contre cette crise sanitaire induite par le covid-19 et ce par l’organisation d’une caravane de sensibilisation en compagnie de la chaîne ENTV d'Oran à l’intention de la population afin de leur rappeler les règles d’hygiène élémentaires à adopter au quotidien pour éviter toute contamination et ce sous la supervision de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya . Cette initiative dont le coup d’envoi a été donné avant-hier à partir de la mosquée de la cité des planteurs, vise à mettre en avant les mesures préventives prônées par les pouvoirs publics et les règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de ce virus. Les imams qui se sont engagés dans cette démarche ont choisi de sillonner les différentes localités et quartiers à travers l’ensemble de la ville à savoir : les cités de Sidi Houari، Hassi, Bouâmama afin que cette action sera un moyen fiable pour prévenir et sensibiliser le maximum des citoyens. Les hommes de culte lors de cette caravane ont distribué 700 bavettes de protection aux citoyens et des dépliants, ils ont mis l’accent sur la vulgarisation, à travers des prêches et communications, appuyés également par des messages diffusés via des porte-voix. Cette action qui s’ajoute à une liste de campagnes de sensibilisation contre la propagation du Coronavirus depuis le début de la crise sanitaire a été une occasion opportune pour faire rappeler aux citoyens quant à l’importance du port des masques de protection dans la lutte contre la propagation du virus , la nécessité de respecter les autres mesures préventives prises pour la préservation de leur santé et leur sécurité, ainsi que sur l’importance de respecter les normes d’hygiène nécessaires ainsi que l’utilisation des moyens de stérilisation. Il convient de souligner que la prévention passe en premier temps par l’information. Il est donc impératif de le rappeler à chaque occasion sur ce phénomène du siècle, afin d’être en mesure de reconnaître les signes et les symptômes liés à l’infection par ce virus, et par là pour savoir comment se protéger.