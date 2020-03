LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : Le président Tebboune salue le professionnalisme du secteur de la santé

En effet, le président de la République a adressé jeudi un message d’encouragement aux personnels de santé qui sont en première ligne dans le combat contre la pandémie du Coronavirus en leur disant qu’il suit « avec fierté et honneur vos efforts face à cette redoutable épreuve qui frappe notre pays, à l’instar de tous les pays du monde ». "Au Professeur Abderrahmane Benbouzid, Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Je vous adresse ce message, à vous et aux cadres et directions de wilayas relevant de votre ministère, à l'ensemble du corps médical et agents de santé, chacun dans son poste, tant dans le secteur public que privé, ainsi qu'à la corporation des pharmaciens et aux laboratoires médicaux, dans les villes et villages dans les quatre coins de notre chère Patrie Notre pays fait face à l'épreuve d'une pandémie, nouvelle pour l'humanité, non identifiée et à la propagation rapide, laquelle a intrigué l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et accablé les capacités scientifiques et technologiques des pays les plus développés au monde, qui demeurent impuissantes et incapables d'endiguer la propagation d'une pandémie qui n'a épargné aucune région dans le monde. « Je me sens honteux face à mon incapacité à me trouver avec vous sur le terrain avec des spécialistes, des médecins, des résidents, des ambulanciers, au niveau des hôpitaux, des services des urgences », écrit encore le président Tebboune, qui rappelle aux personnels de santé que « vous êtres sur le champ d’honneur, comme les Moudjahidines pendant le Révolution pour sauver la vie de vos compatriotes ». Tout en leur demandant de garder « un haut degré de vigilance », le chef de l’Etat rappelle que le Coronavirus dont l’identité n’est pas encore connue » a ébranlé la communauté scientifique et médicale internationale face à son incapacité à trouver une parade à cette pandémie ».